Açık Öğretim (AÖL) 2. dönem lise kayıtları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte AÖL lise kayıtları tarihleri!

Açık Öğretim (AÖL) liselerinde eğitim almak isteyen vatandaşlar AÖL 2. dönem lise kayıtlarının tarihlerini merak ediyor. Peki Açık Öğretim (AÖL) 2. dönem lise kayıtları ne zaman başlayacak?

Açık öğretimde eğitim almak isteyen pek çok vatandaş açık öğretim liselerine başvuru için gün sayıyor. Milli Eğitim Bakanlığı bir eğitim öğretim döneminde toplam üç defa lise kayıtlarını açıyor. Daha önceden kaydı bulunan kişiler kayıt yenileme yaparken, ilk kez işlem yapacaklar ise yeni kayıt gerçekleştirmiş oluyor. Açık Öğretim Liselerine kayıt yaptırmamış olan adaylar ise dönem içerisinde yapılan sınavlara katılım sağlayamıyor. İşte Açık Lise (AÖL) 2. dönem kayıtları...

Açık Lise (AÖL) 2. dönem kayıt tarihleri!

Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Lisesi 2. dönem kayıt tarihleri henüz ilan edilmedi. MEB’in yeni çalışma takvimini açıklaması sonrası lise için kayıt tarihleri belli olacak. Konu hakkında yeni bir açıklama geldiğinde ise sayfamızda paylaşacağız.

Açık lise kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır?

Açık Öğretim Lisesi'ne ilk kez kayıt yaptırma işlemi yapacak olan kişiler 'İlk kayıt' ya da 'Yeni kayıt' yapmış olacak. Kayıt işlemleri tüm Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerince gerçekleştirilmektedir. Kayıt yaptırmak isteyen öğrenciler ise Halk Bankası, Ziraat Bankası, Vakıf Bankasına ilk kayıt kılavuzunda belirtildiği gibi ilk kayıt ücretlerini yatırdıktan veya ödeme.MEB.gov.tr internet adresi üzerinden T.C kimlik numaralarını girerek kayıt ücretini ödedikten sonra kayıt için gerekli evrakları tamamlayarak, Halk Eğitimi Müdürlüklerinde kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirler.