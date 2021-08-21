Açık öğretim öğrencilerine yeni sınav hakkı

Açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına giremeyen öğrenciler, 27-29 Ağustos'ta düzenlenecek çevrim içi sınava katılabilecek.

Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemleri 13 Ağustos'ta tamamlanırken, öğrenciler 16-20 Ağustos'ta çevrim içi sınavlara katılmıştı.

Ancak son günlerde peş peşe yaşanan yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmı kayıtlarını yenileyemedi, bir kısmı da sınava giremedi.

BAKAN ÖZER'DEN MÜJDE

Konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den, öğrencilerin yüzünü güldürecek haber geldi.

27-29 AĞUSTOS'TA EK SINAV YAPILACAK

Sınav hakkının yeniden aktif hale geldiğini belirten Bakan Özer, şunları söyledi:

"Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. İl milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık. Bu çerçevede, ülke genelinde 23-24 Ağustos'ta ek sınav için kayıtlar yeniden açılacak ve çevrim içi ek sınav 27 Ağustos saat 09.30'dan 29 Ağustos saat 23.59'a kadar yapılacak. Öğrencilerimize hayırlı olsun."