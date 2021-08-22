Açık öğretim ortaokulu ve lise ek sınavları ne zaman? AÖL ek sınav kayıtları ne zaman başlayacak?

Açık öğretim ortaokulu ve lise ek sınavları ne zaman? AÖL ek sınav kayıtları ne zaman başlayacak?

Milli Eğitim Bakanı Özer, açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrenciler için ek sınav düzenleneceğini duyurdu. Peki açık öğretim ortaokulu ve lise ek sınavları ne zaman?

Açık öğretim ortaokulu ve lise ek sınavları geçtiğimiz günlerde tamamlanmıştı. Ancak hem yangın hem de sel felaketlerinin yaşandığı bölgelerde bulunan öğrenciler, sınava katılımda zorluklar yaşadı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla ilgili mağduriyetin ortadan kaldırılması amacıyla açık öğretim ortaokulu ve lisesi sınavlarına katılamayan öğrencilere yeni sınav hakkı tanıdıklarını bildirdi.

Özer, yaptığı açıklamada, ek sınav kayıt tarihleri ile birlikte sınav tarihlerini de açıkladı. Peki, açık öğretim ortaokulu ve lise ek sınavları ne zaman? AÖL ek sınav kayıtları ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

BAKAN ÖZER'DEN EK SINAV AÇIKLAMASI

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı açık öğretim kurumları öğrencilerinin kayıt yenileme işlemlerinin 13 Ağustos'ta tamamlandığını ve öğrencilerin 16-20 Ağustos'ta çevrim içi sınavlara katıldığını hatırlattı.

Ancak yangın ve sel felaketleri nedeniyle öğrencilerden bir kısmının kayıtlarını yenileyemediklerini, bir kısmının da kayıt yaptırdıkları halde sınava giremediklerine dikkat çeken Özer, şunları kaydetti:

"Afet bölgelerindeki il milli eğitim müdürlerimiz ve yöneticilerimizle sürekli temas halindeyiz. İl milli eğitim müdürlerimiz, sınava katılamayan öğrencilerin mağduriyetlerini bana ilettiler. Bunun üzerine hem bu öğrencilerin mağduriyetlerinin giderilmesi hem de ülke genelinde sınava katılamayan diğer öğrencilere tekrar fırsat sağlamak için bu öğrencilerimize yeni bir sınav hakkı tanıma kararı aldık.''





AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU VE LİSESİ EK SINAV KAYITLARI NE ZAMAN?

Bakan Özer'in açıklamasına göre, açık öğretim ortaokulu ve lise ek sınav kayıtları 23-24 Ağustos 2021 tarihlerinde yapılabilecek.

AÇIK ÖĞRETİM ORTAOKULU VE LİSESİ EK SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık öğretim ortaokulu ve liselerde öğrenim gören ve afet nedeniyle sınava katılamayan öğrenciler, 27-29 Ağustos tarihlerinde çevrim içi sınava katılabilecek.

Açık öğretim ortaokulu ve lise ek sınavları 27 Ağustos saat 09.30’dan 29 Ağustos saat 23.59’a kadar yapılacak.