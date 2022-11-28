Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevapları! İşte 2022 ÖSYM AİS cevap anahtarı sorgulama ekranı

Adalet Bakanlığı sınavları oturumlarından Adil Yargı-Avukat Testi de, 27 Kasım Pazar günü gerçekleşti. Peki Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevapları neler? İşte 2022 ÖSYM AİS cevap anahtarı...

2022 yılı Adalet Bakanlığı sınav soru ve cevap anahtarı sorgulanıyor. Adalet Bakanlığı sınav soru cevapları görüntüleme ekranı erişime açıldı. Hakimlik, savcılık için yapılacak olan söz konusu sınav 27 Kasım tarihinde gerçekleşmişti. Sınavda 1’inci oturum ve 2’nci oturum ise 26 Kasım’da tamamlanmıştı. Peki Adalet Bakanlığı soru cevapları belli oldu mu?

Adalet Bakanlığı soru ve cevapları açıklandı mı?

ÖSYM'den konuyla ilgili yaptığı açıklamada "26-27 Kasım 2022 tarihlerinde uygulanan 2022-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (her test için %10’u) aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır" dedi.

Sınava başvurmuş olan adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Kasım 2022 tarihinde saat 17.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci ise 07 Aralık 2022 tarihi saat 23.59’da sonlanacak.

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları açıklandı mı?

Adalet Bakanlığı sınav sonuçları 27 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.