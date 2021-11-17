Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı

Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı

Adalet Bakanlığı sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) geç başvuru tarihi araştırılıyor. Peki Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte başvuru ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Adalet Bakanlığı sınavlarına katılmak isteyen adaylar, geçtiğimiz günlerde başvurularını gerçekleştirdi.

Normal başvuru süresi içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar ise Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru tarihi hakkında araştırmalarına başladı.

Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru günü, geçtiğimiz günlerde ÖSYM tarafından ilan edilmişti.

Peki Adalet Bakanlığı sınavları geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? İşte 2021 Adalet Bakanlığı sınavları başvuru ekranı...

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM, Adalet Bakanlığı Sınavları için geç başvuru alım tarihlerini yayınladı. ÖSYM tarafından paylaşılan bilgilere göre geç başvurular, 18 Kasım 2021 Perşembe günü alınacak.

Geç başvuru işlemi, 18 Kasım 2021 saat 10:00'da başlayacak ve 23:59'da sona erecek. Adaylar başvurularını ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden yapabilecek.

Geç başvurularda adaylardan 375, 562.50 ve 750 TL'lik ücretler talep edilecek. Ödemeler kurumun kartlı ödeme sistemi olan “odeme.osym.gov.tr” adresinden yapılabilecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar ise 25-26 Aralık 2021 tarihlerinde yapılacak. Adaylar başvuruda bulundukları sınavın oturumlarına katılabilecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAV İÇERİĞİ

Sınavda sorular çoktan seçmeli olacak ve aşağıdaki konulardan oluşacaktır:

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testi: Tüm adaylar için ortak ve zorunlu testlerden oluşur.

Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi: Türkçe, Matematik, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ve Temel Yurttaşlık Bilgisi konularıyla ilgili sorulardan, Ortak Alan Bilgisi Testi: Anayasa Hukuku, İdare Hukuku, İdarî Yargılama Usulü, Hukuk Yargılama Usulü ve Medeni Hukuk konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı Testi: Bu test, Adli Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir. Adli Yargı Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

Adli Yargı-Avukat Testi: Bu test, Adli Yargı-Avukat Sınavına başvuran adaylar içindir.

Adli Yargı-Avukat Testi: Borçlar Hukuku, Ceza Hukuku, Ceza Yargılama Usulü, Ticaret Hukuku, İş Hukuku, İcra ve İflas Hukuku konularıyla ilgili sorulardan oluşur.

İdari Yargı Testi: Bu test, İdari Yargı Sınavına başvuran adaylar içindir. İdari Yargı Testi: Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ceza Hukuku (Genel Hükümler), Vergi Hukuku, Vergi Usul Hukuku, Maliye-Ekonomi konularıyla ilgili çoktan seçmeli sorulardan oluşur.

Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşet içinde, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır.

Her soru kitapçığının “Soru Kitapçık Numarası” farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle, her adayın cevap anahtarı da farklı olacaktır.

Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarının üzerinde basılı soru kitapçık 5 numaralarını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alanlara yazıp kodlayacak, numaraları doğru yazıp kodladığını soru kitapçıkları ve cevap kâğıtları üzerinde yer alan ilgili alanlarda da onaylayacaklardır.

Sınavda uygulanacak soruların telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez; basılı veya internet ortamında yayımlanamaz.