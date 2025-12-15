Adana'da öğretmen, atıl bahçeyi açık hava sınıfına dönüştürdü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana'nın Seyhan ilçesindeki Adasokağı İlkokulu’nda görev yapan ana sınıfı öğretmeni Şeyda Uğurlu, okulun atıl durumdaki bahçesini, çocukların temiz havada vakit geçirebileceği, öğrenirken eğleneceği bir eğitim alanına dönüştürdü. Bostan, denge parkuru, kum havuzu ve ağaç evle donatılan alan, minikler için açık hava sınıfına dönüştü.

PROJE, OKUL BAHÇESİNDEN DOĞAYA UZANDI

Çukurova Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü’nden 2013 yılında mezun olan Uğurlu, farklı illerde görev yaptıktan sonra 2021’de Adasokağı İlkokulu’na atandı. Okul bahçesinin atıl halde olduğunu gören Uğurlu, burayı eğitim alanına dönüştürmek amacıyla hazırladığı projeyi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yönetimine sundu.

Onayın ardından çalışmalara başlayan Uğurlu, hayırseverlerin desteğiyle geçen yıl açık hava sınıfını hayata geçirdi.

BOSTANDAN ATÖLYEYE ÇOK YÖNLÜ EĞİTİM

Açık hava sınıfında bostan alanı, dene-yap atölyesi, ağaç ev, kum havuzu, sohbet çemberi ve denge parkuru yer alıyor. Öğrenciler, hafta içi belirlenen saatlerde bahçede uygulamalı eğitim alıyor.

Çizmelerini giyerek bahçede vakit geçiren çocuklar, motor becerilerini geliştiren etkinliklere katılıyor, ekip çalışmasıyla sosyal yönlerini güçlendiriyor.

"ÇOCUKLAR, İLGİLERİNE GÖRE ÖĞRENİYOR"

Öğretmen Şeyda Uğurlu, çocuklara doğa sevgisi kazandırmayı amaçladığını belirterek, sınıf içi uygulamaları bahçeye taşıdıklarını söyledi:

Çocuklar ilgi alanlarına göre istedikleri merkezde oynayabiliyor. Sebzelerden doğal boyalar elde ederek sanat çalışmaları yapıyoruz. Bostanımızda ekim ve dikim gerçekleştiriyoruz. Hasat zamanı ürünleri toplayıp kendi yiyeceklerini hazırlıyorlar. Dene-yap atölyesinde ise doğadaki atık malzemelerle deneyler yapıyoruz.

DOĞA TEMELLİ EĞİTİMDEN OLUMLU SONUÇLAR

Doğada geçirilen zamanın çocukların gelişimini olumlu etkilediğini gözlemlediğini dile getiren Uğurlu, velilerden de olumlu geri dönüşler aldığını söyledi: