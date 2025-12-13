Van'da öğretmenlerden öğrencilerle "kitap tahlili" etkinliği

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van’ın Edremit ilçesindeki Salih Yıldız Ortaokulu’nda görev yapan öğretmenler, öğrencilerin okuma kültürünü geliştirmek amacıyla düzenli olarak “kitap tahlili etkinliği” gerçekleştiriyor. Eminpaşa Mahallesi’ndeki okuldan 30 öğrenci, aileleri ve öğretmenleriyle birlikte kentteki bir kitap kafede bir araya geliyor.

OKUMA, ANALİZ VE SOSYALLEŞME BİR ARADA

Belirlenen kitapları önceden okuyan öğrenciler, etkinlikte eserleri derinlemesine analiz ediyor. Kitaplarla dolu ortamda yapılan buluşmalar sayesinde öğrenciler; okuma alışkanlığı kazanmanın yanı sıra yorumlama, analiz etme ve farklı bakış açıları geliştirme imkânı buluyor. Etkinlikler, öğrencilerin sosyalleşmesine de katkı sağlıyor.

"AMACIMIZ ANLAMLI OKUMAYI SAĞLAMAK"

Rehber öğretmen Erkan Görmüş, bu yıl öğrencilerle dört kitap tahlili etkinliği gerçekleştirdiklerini belirterek, temel hedeflerinin kitap sevgisini aşılamak olduğunu söyledi. Daha önce yetişkinlere yönelik kitap tahlil gruplarına katıldığını anlatan Görmüş, “Bu deneyimin öğrenciler için de çok faydalı olacağını düşündüm. Kitaba ilgisi olan ve kendini geliştirmek isteyen öğrencilerden gönüllü bir grup oluşturduk. Her ay bir kitap belirliyor, bir ay sonunda bir araya gelip kitabı birlikte tahlil ediyoruz” dedi.

Kitap okumanın zihinsel ve sosyal gelişime katkısına dikkat çeken Görmüş, “Bir yandan kitap okuyor, diğer yandan sosyalleşiyoruz. Tahliller sırasında her öğrencinin kitaba farklı bir pencereden baktığını görüyoruz. Bu da çocukların daha derin ve anlamlı okumasını sağlıyor” ifadelerini kullandı.

AİLELER DE OKUMA SÜRECİNE DAHİL

Türkçe öğretmeni Nazlı Serdar Taş ise etkinliklerin öğrencilerle kitaplar arasında güçlü bir bağ kurduğunu belirterek, velilerin de sürece dahil olduğunu söyledi. Taş, “Öğrencilerimize anneleri ve babaları da eşlik ediyor. Önerdiğimiz kitapları velilerimiz de okuyor. Kitap kültürüyle oluşturulmuş bir kafede buluşmamız, çocukların ilgisini daha da artırıyor” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER ETKİNLİKTEN MEMNUN

6. sınıf öğrencisi Piraye Ada Özeken, etkinliklere severek katıldığını belirterek, “Okuduğumuz kitapları burada yorumluyor, arkadaşlarımızla fikirlerimizi paylaşıyoruz. Çok keyifli geçiyor” dedi.

7. sınıf öğrencisi Ruken Arin Görmüş ise kitap okumayı çok sevdiğini dile getirerek, “Etkinliklere sürekli katılıyorum. Kitapları burada birlikte değerlendirmek çok güzel” ifadelerini kullandı.