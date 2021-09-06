Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak 2021 MEB AKS sınav sonuç tarihi

MEB kadrolarında görev yapan aday sözleşmeli öğretmenlerin katıldığı 2021 AKS sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Peki 2021 Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) sonuçları ne zaman açıklanacak?

25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı'nca alınan tedbirler doğrultusunda ileri bir tarihe ertelenen Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS), 5 Eylül Pazar günü tek oturumda gerçekleştirildi.

Ataması yapılan öğretmenlerin bir seneyi tamamlamasının ardından katılım gösterdiği sınav hakkında araştırmalar hızlandı. Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt aranıyor.

Peki Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak İşte 2021 MEB AKS sınav sonuç tarihi...

2021 ADAYLIK KALDIRMA SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2021 AKS sınav sonuçları hakkında MEB'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Sonuçların sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilmesi bekleniyor.





SINAV İTİRAZLARI NASIL YAPILACAK?

Adaylar; sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlarını, soru ve cevap anahtarları ile sınav sonuçlarının www.meb.gov.tr veya www.odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanmasından itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde ÖYGGM'ye yapabileceklerdir.

Adaylar; sınav sorularına, sınav uygulamasına ve sınav sonuçlarına ilişkin itiraz başvurularını, Millî Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı Döner Sermaye İşletmesine ait hesaba T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası ve Türkiye Halk Bankasının; şube, internet bankacılığı, mobil bankacılık ve ATM kanalları aracılığı ile KDV dâhil 30 (otuz)TL "SINAV İTİRAZ ÜCRETİ" adı altında yatırarak alınan banka dekontu/ATM işlem fişi ve sınav adının yazılı olduğu dilekçe ile yapacaklardır.

Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın T.C. kimlik numarası, imzası, iletişim bilgileri, dekontu/ATM işlem fişi olmayan ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

Sınav uygulamasına, sınav sorularına ve sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 10 (on) gün içerisinde ÖDSGM tarafından incelenip sonuçlar adaylara bildirilmek üzere ÖYGGM' ye teslim edilecektir. Tüm işlemlerde ÖDSGM'ye gelen evrak kayıt tarihi dikkate alınacaktır. İtiraz sonuçları ÖYGGM tarafından adaylara duyurulacaktır.

Sınava girmeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan ya da sınavı geçersiz sayılan adayların bu konuyla ilgili itiraz başvuruları dikkate alınmaz.

2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 20/B maddesi uyarınca sorulara, cevap anahtarına ve sınav sonucuna yapılacak itirazlar, sorular, cevap anahtarı ve sonuçların www.meb.gov.tr veya odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde yayınlanmasından itibaren başlayan 10 (on) günlük dava açma süresini durdurmaz.