Adrese göre lise sorgulama 2021: Adrese dayalı lise tercihleri nasıl yapılır?

Adrese göre lise sorgulama 2021: Adrese dayalı lise tercihleri nasıl yapılır?

LGS sınavıyla birlikte öğrenciler adresine yakın liseleri tercihte bulunarak kayıt yaptırabilecek. Adrese dayalı liseler 2021 listesi yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte adrese göre lise sorgulama..

6 Haziran Pazar günü Liseye Geçiş Sınavı'nı tamamlayan öğrencilerin gözleri tercihlere çevrildi.

Öğrenciler istedikleri durumda evlerine en yakın liseleri tercih edebilecek. Akabinde öğrenciler ve veliler adrese dayalı liseler listesine dair araştırmalara başladı.

Peki Adrese dayalı lise tercihleri nasıl yapılır? İşte MEB 2021 Lise taban puanları listesi..

ADRESE DAYALI TERCİH SİSTEMİ NEDİR?

Öğrencilerin %90'nın adresine en yakın okula kayıt olabilecek olmasını amaçlayan sistemde, sınav yine kayıt aşamasında önemli olacak.

Merkezî Sınav Puanı'na yani LGS puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda. Yerel yerleştirme ekranından tercih yapmayana sınavla öğrenci alan okul ekranı da, pansiyonlu okul ekranı da açılmayacak.

ADRESE GÖRE KAYIT NASIL YAPILIR?

2018 yılında TEOG yerine getirilen “Sınavsız Mahalli Yerleştirme Sistemi” lise tercihi yapabilmeniz için öncelikle ikamet ettiğiniz adresinizin kayıtlı olduğu eğitim Bölgesinde hangi okulların olduğu öğrenmeniz gerekmektedir.

Daha sonra sınavsız öğrenci alan liselere “Veli Tercihli Serbest Kayıt Sistemi” üzerinden tercih yapılacak. Bu tercih sisteminde en fazla 5 okul tercih edilebilecektir.

İstediği okul türüne yerleşemeyen ya da yerleştiği okul türünü beğenmeyen öğrenciler için nakil veya ek yerleştirme süreçleri olacak.