AKS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı? Öğretmenler dört gözle bekliyor...

AKS 2021 sınav sonuçları açıklandı mı? Öğretmenler dört gözle bekliyor...

Milli Eğitim Bakanlığı'nca aday öğretmenlere yönelik düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı sonuçları için gözler gelecek açıklamaya çevrildi. Peki AKS 2021 sonuçları açıklandı mı? İşte ayrıntılar..

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Adaylık Kaldırma Sınavı'nı tamamlayan öğretmenlerin gözü sınav sonuçlarına çevrilmiş durumda.

AKS sınavı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? gibi sorular gündemde yer alıyor.

25 Nisan 2021 tarihinde yapılması planlanan AKS, koronavirüs nedeniyle ertelenmiş ve 5 Eylül tarihine alınmıştı. Peki, AKS sonuçları açıklandı mı? Ne zaman açıklanacak?

İşte öğretmenlerin ve adayların yakından takip ettiği sınav detayları...

AKS 2021 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

AKS 2021 sınav sonuçları henüz açıklanmadı.

MEB'in yaptığı açıklamaya göre, AKS sınav sonuçları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde açıklanıyor. Buna göre, 5 Eylül tarihinde gerçekleştirilen sınavın sonuçlarının 20 Eylül'e kadar açıklanması bekleniyor.