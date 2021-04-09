AKS sınavı ertelendi mi? MEB Adaylık Kaldırma Sınavı 2021 ne zaman yapılacak?

MEB kadrolarında görev yapan aday sözleşmeli ve kadrolu öğretmenlerin 25 Nisan'da giriş yapacağı AKS sınav tarihi değişti. Peki AKS 2021 ne zaman yapılacak? MEB'den son dakika sınav açıklaması..

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, binlerce öğretmeni ilgilendiren önemli bir açıklamada bulundu.

Koronavirüs salgını nedeniyle öğretmenlerin girdiği Adaylık Kaldırma Sınavı ertelendi.

Akabinde sınava girecek olan adaylar, detayları araştırmaya başladı. Peki Adaylık Kaldırma Sınavı ne zaman? İşte detaylar...

AKS SINAVI ERTELENDİ Mİ?

"Salgın nedeniyle ertelenecek olan sınav var mı?" sorusuna Bakan Selçuk, "25 Nisan'da 1 milyon civarında bursluluk sınavı var. Bunu erteliyoruz. Ne zamana ertelediğimizi şu anda söyleyemiyoruz. Salgının durumuna bakmak lazım. Geçen sene Eylül'e ertelemiştik. Öğretmenlerin adaylık kaldırma sınavı 25 Nisan'daydı. Bunu da erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

AKS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı, her yıl sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, asli öğretmenliğe geçişi için uygulanır.

25 Nisan tarihinde yapılacağı açıklanan AKS sınavı ertelendi. Sınavın ne zaman yapılacağına ilişkin yeni bir açıklama henüz yapılmadı.

AKS SINAVI GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir.