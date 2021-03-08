AKS sınavı ne zaman 2021? Adaylık Kaldırma Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

AKS sınavı ne zaman 2021? Adaylık Kaldırma Sınavı başvurusu nasıl yapılır?

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB) aday öğretmenlere yönelik düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı'na dair detaylar belli oldu. Peki AKS ne zaman, nasıl başvurulur? İşte tüm detaylar..

Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) Başvuru ve Uygulama Kılavuzu duyuruldu.

Akabinde sınava girecek olan adaylar, detayları araştırmaya başladı.

AKS sınavı ne zaman, nasıl başvurulur, ücreti ne kadar? gibi sorular gündemde yer alıyor.

İşte öğretmenlerin ve adayların yakından takip ettiği sınav detayları..

AKS NEDİR, NE ZAMAN 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Adaylık Kaldırma Sınavı, her yıl sözleşmeli ve kadrolu aday öğretmenlerin, asli öğretmenliğe geçişi için uygulanır.

Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) 25 Nisan 2021 tarihinde saat 14.00'te yapılacak.

AKS sınav ücreti 15 Mart-23 Mart tarihleri arasında ödenecek. Sınav ücreti KDV dahil 140 TL olarak belirlendi.

Sınav giriş şartlarını taşıyan ve sınav ücretini yatıran aday öğretmenler için fotoğraflı sınav giriş belgesi düzenlenerek 16 Nisan 2021 tarihinde www.meb.gov.tr adresinde yayımlanacaktır.

Ayrıca Adaylık Kaldırma Sınavı (AKS) için adaylardan başvuru alınmayacak ve sınav giriş belgesi posta yolu ile gönderilmeyecektir.

AKS SINAVI GİRİŞ ŞARTLARI

Sınava girecek aday öğretmenlerin (sözleşmeli/kadrolu);

a. Performans değerlendirmesi sonucunda başarılı olmaları,

b. Sınav tarihinde bir yıl fiilen çalışma şartını tamamlamış olmaları,

c. Sınava giriş ücretini süresi içinde yatırmış olmaları, gerekmektedir.