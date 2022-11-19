ALES 3 ne zaman, saat kaçta başlayacak? ALES 3 sınavı kaç kaç dakika sürecek?

İlgiyle takip edilen ALES sınavı için kısa bir süre kaldı. Sınavın ne zaman ve saat kaçta başlayacağı sorgulanıyor. Peki ALES 3 ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Senenin üçüncü ALES sınavına kısa bir zaman kaldı. Sınavın tarihi ve saati girecek olan kişiler tarafından araştırılıyor. Özellikle öğretim görevlisi, araştırma görevlisi ve diğer pek çok alanda akademik kariyer hedefi olanlar ALES sınavlarına katılımda bulunacak. Peki ALES 3 ne zaman, saat kaçta?

ALES 3 sınavı ne zaman,saat kaçta?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ismiyle bilinen 2022-ALES/3 sınavı, 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşecek. Ayrıca adayların, sınav günü saat 10.00’a dek sınav binalarına alınma işlemleri gerçekleşecek. Söz konusu adaylar, saat 10.00’dan sonra ise sınav binalarına alınmayacak..

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ALES 3 sınavı kaç dakika sürecek?

ALES sınavı, saat 10:15 itibariyle başlayacak ve 150 dakika sürmş olacak. Yapılacak sınavda adaylara sayısal ve sözel testler gerçekleşecek. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme yani muhakeme yeteneğini ölçmeye yönelik olan 50 sorudan oluşurken; sözel testi, sözel akıl yürütme (muhakeme yeteneğini) ölçmeye yönelik toplam 50 sorudan oluşacak.