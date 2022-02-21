ALES başvuru kılavuzu 2022: ALES/1 başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ALES başvuru kılavuzu 2022: ALES/1 başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) başvurularının başladığını duyurdu. Peki 2022 ALES başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 ALES/1 başvuru kılavuzu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 17 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) başvurularının başladığını duyurdu.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, akademik kariyer hedefleyen adayların katılım sağladığı 2022 ALES/1 başvuruları, 21 Şubat-3 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak. ALES/1 sonuçları ise 12 Mayıs 2022 tarihinde açıklanacak.

Yıl içinde toplam üç kez uygulanacak olan ALES'in ilk oturumuna katılmaya hazırlanan adaylar, 2022 ALES/1 başvurularının nasıl ve nereden yapılacağını öğrenmek için araştırmalarına başladı.

Peki 2022 ALES/1 başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar? İşte 2022 ALES/1 başvuru kılavuzu ve başvuru ekranı...

2022 ALES/1 BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM, 2022 ALES/1 başvurularının başladığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1), 17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacaktır. Sınava başvurular, 21 Şubat – 03 Mart 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir. Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2022-ALES kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, kılavuza aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekmektedir.''





ALES/1 BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından düzenlenen ALES/1 başvuru ücreti, bu yıl 185 TL olarak belirlendi. Adaylar, sınav ücretini, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de bulunan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik/Y.U. Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol ederek dekontu saklamaları gerekmektedir.