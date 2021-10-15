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    ALES geç başvuru tarihi: 2021 ALES/3 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

    ALES başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 2021 ALES/3 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalarına başladı. Peki 2021 ALES/3 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar...
    • Haber Merkezi
    • 15.10.2021 - 09:52
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    ALES geç başvuru tarihi: 2021 ALES/3 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/3) geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı.

    6-14 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, 2021 ALES/3 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yapıyor.

    Akademik kariyer hayali olan adaylar, arama motorlarında 2021 ALES/3 geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt ararken, ÖSYM 2021 ALES/3 geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

    Peki, 2021 ALES/3 geç başvuruları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? İşte 2021 ALES/3 geç başvuru ücreti ve tarihi...

    2021 ALES/3 GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, ÜCRETİ NE KADAR?

    ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşecek olan ALES/3 için geç başvurular, 21 Ekim 2021 tarihinde alınacak.

    Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.

    ALES/3 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

    ALES geç başvuru tarihi: 2021 ALES/3 geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar? #1

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