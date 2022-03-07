ALES geç başvuru tarihi: 2022 ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

ALES geç başvuru tarihi: 2022 ALES geç başvuru ne zaman, ücreti ne kadar?

ALES başvuru tarihlerini kaçıran adaylar, 2022 ALES/1 geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalarına başladı. Peki 2022 ALES/1 geç başvuru tarihi ne zaman, ücreti ne kadar? İşte detaylar...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) geç başvuru tarihi, başvuru işlemlerinin sona ermesinin ardından gündemdeki yerini aldı.

21 Şubat – 03 Mart 2022 tarihleri arasında yapılan başvuru işlemlerini kaçıran adaylar, 2022 ALES geç başvuru tarihi ve ücreti hakkında araştırmalar yapıyor.

Akademik kariyer hayali olan adaylar, arama motorlarında 2022 ALES geç başvuru tarihi ne zaman, geç başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt ararken, ÖSYM ALES geç başvuru ile ilgili detayları duyurdu.

Peki, 2022 ALES/1 geç başvuruları ne zaman başlıyor, ücreti ne kadar? İşte 2022 ALES geç başvuru ücreti ve tarihi...

2022 ALES GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN, ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre; 17 Nisan 2022 tarihinde yapılacak olan ALES/1 için geç başvurular, 15 Mart 2022 tarihinde alınacak.

ALES başvuru ücreti, bu yıl 185 TL olarak belirlendi. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.