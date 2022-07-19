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    ALES geç başvuru ücreti nasıl ödenir? 2022 ALES/2 geç başvuruları bugün bitiyor!

    ALES geç başvuruları bugün bitiyor.Sınava girecek adayların sınav ücretlerini ödeyerek başvurularını tamamlamaları gerekiyor.İşte detaylar..
    • 19.07.2022 - 14:01
    • Güncelleme : 19.07.2022 - 14:02
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    ALES geç başvuru ücreti nasıl ödenir? 2022 ALES/2 geç başvuruları bugün bitiyor!

    21 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak olan ALES sınavına başvurmayı unutanlar veya yetişemeyenler geç başvuru tarihlerinde büyük bir ilgi gösteriyor.

    ÖSYM tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) için geç başvuru ücreti ödenmesi gerekiyor.Peki geç başvuru ücreti ne kadar ve nasıl ödenecek?

    ALES geç başvuru ücreti nasıl ödenir? 2022 ALES/2 geç başvuruları bugün bitiyor! #1

    ALES geç başvuruları için son gün bugün.ALES'e girmek isteyenler bugün 23.59'a kadar başvurularını tamamlayabilir.

    ALES geç başvuru ücreti nasıl ödenir?

    ALES/2 başvuru ücreti 185 TL olarak belirlendi.Ancak geç başvuru tarihlerinde ödeme yapacak adaylar bu ücreti ücreti %50 artırımlı olarak ödeyecek.ÖSYM’nin resmi internet sitesinde bulunan 'e-İŞLEMLER' bölümünde bulunan 'Ödemeler' kısmından kredi  veya banka kartı ile ödenecektir.

    Geç başvuru gününde sınav başvurusunu yapmasına rağmen sınav ücretini aynı gün içinde ödemeyen adayların başvuru bilgileri silinecektir.


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