ALES geç başvuruları başladı: 2022 ALES/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ALES geç başvuruları başladı: 2022 ALES/1 geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) geç başvurularının başladığını duyurdu. Peki ALES geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2022 ALES başvuru ekranı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.

21 Şubat-03 Mart 2022 tarihleri arasında başvuru işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar, 2022 ALES geç başvurularının nasıl yapılacağını ve geç başvuru ücretini araştırıyor.

Yüksek lisans yapmak isteyen ve akademisyen olma hayali kuran adaylar, 2022 ALES geç başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar? merak ediyor. İşte 2022 ALES/1 geç başvuru ücreti ve ekranı...

2022 ALES GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2022 ALES geç başvuru ekranı öğrencilerin erişimine açıldı. 15 Mart 2022 Salı yani bugün saat 10.00'da başlayan başvurular, saat 23:59'da sona erecek.

2022 ALES sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

2022 ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre 2022 yılında ALES başvuru ücreti, bu yıl 185 TL olarak belirlendi.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün %50 artırımlı olarak başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan ''ÖDEMELER'' alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecek.