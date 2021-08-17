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    ALES geç başvuruları başladı: ALES/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    2021 ALES/2 başvuru tarihlerini kaçıran adayların merakla beklediği 2021 ALES/2 geç başvuruları başladı. Peki ALES/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 ALES/2 geç başvuru ekranı...
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 10:54
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    ALES geç başvuruları başladı: ALES/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

    Yüksek lisans yapmak isteyen ve akademisyen olma hayali kuran adayların katılacağı 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.

    11 Ağustos 2021 tarihinde sona eren başvurularda işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar tarafından 2021 ALES/2 geç başvuru ücretiyle birlikte geç başvuru ekranı araştırılıyor.

    Peki 2021 ALES/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 ALES/2 geç başvuru ekranı...

    2021 ALES/2 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

    ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2021 ALES/2 geç başvuru ekranı öğrencilerin erişimine açıldı ÖSYM AİS aracılığıyla alınacak başvurular, 17 Ağustos 2021 (bugün) saat 23.59'da sona erecek.

    ALES/ 2 sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

    ALES geç başvuruları başladı: ALES/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? #1

    ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

    ALES geç başvuru ücreti 217,50 TL. Sınav başvuru ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

    19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek olan ALES/2 sonuçları, 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.

    ALES/2 BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

    ALES/2 BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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