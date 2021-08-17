ALES geç başvuruları başladı: ALES/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

ALES geç başvuruları başladı: ALES/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

2021 ALES/2 başvuru tarihlerini kaçıran adayların merakla beklediği 2021 ALES/2 geç başvuruları başladı. Peki ALES/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 ALES/2 geç başvuru ekranı...

Yüksek lisans yapmak isteyen ve akademisyen olma hayali kuran adayların katılacağı 2021-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) için geç başvuru işlemleri bugün gerçekleştiriliyor.

11 Ağustos 2021 tarihinde sona eren başvurularda işlemlerini gerçekleştiremeyen adaylar tarafından 2021 ALES/2 geç başvuru ücretiyle birlikte geç başvuru ekranı araştırılıyor.

Peki 2021 ALES/2 geç başvuru nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte 2021 ALES/2 geç başvuru ekranı...

2021 ALES/2 GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile birlikte 2021 ALES/2 geç başvuru ekranı öğrencilerin erişimine açıldı ÖSYM AİS aracılığıyla alınacak başvurular, 17 Ağustos 2021 (bugün) saat 23.59'da sona erecek.

ALES/ 2 sınavına katılım sağlayacak olan adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak bugünden itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabilecek.

ALES GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES geç başvuru ücreti 217,50 TL. Sınav başvuru ücreti ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

19 Eylül 2021 tarihinde gerçekleşecek olan ALES/2 sonuçları, 14 Ekim 2021 tarihinde açıklanacak.