ALES iptal mi, ertelendi mi? 2 Mayıs ALES/1 son durum..

Öğrenciler son dönemde artan vaka sayısına bağlı olarak sınavların iptal olup olmayacağını merakla bekliyor. Peki 2 Mayıs'taki ALES ve 3 Mayıs'taki lise sınavları iptal edilecek mi?

Ramazan ayında uygulanmaya başlayan kısmi kapanma ile sınavların akıbeti de sorgulanmaya başladı.

ALES adayları sınavlar ertelenecek mi sorusunu yoğun bir şekilde araştırıyor. 2 Mayıs'ta yapılması planlanan ALES için ÖSYM son dakika açıklaması yakından takip ediliyor.

Kabine toplantısından sınavlara dair yeni bir karar çıkacak mı bekleniyor. Sınavlar iptal mi, ertelendi mi? İşte, detaylar…

ALES/1 İPTAL Mİ, ERTELENECEK Mİ?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milyonlarca öğrencinin merak kesildiği konu hakkında açılamada bulunmuştu.

Buna göre; “Eğer Bilim Kurulu’ndaki hocalarımız tabloyu ortaya koyduklarında 3 Mayıs’taki sınavların ertelenmesi gerekir bir şekilde yeniden bir tanzime ihtiyaç var denildiğinde, inanın hiç tereddüt etmeyiz derhal yaparız.” dedi. Bu nedenle gözler hafta içinde yapılması beklenen Kabine toplantısında.

Koronavirüs vaka sayılarında yaşanan artışla bağlantılı olarak hafta sonu uygulanacak olan ALES'in ertelenip ertelenmeyeceği araştırılıyor. ALES/1 için ÖSYM'den henüz erteleme duyurusu yapılmadı.