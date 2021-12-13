ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2022 ALES başvuru ve sınav tarihi

ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2022 ALES başvuru ve sınav tarihi

Yılda üç defa düzenlenen ALES sınavı tarihleri, 2022 yılı ÖSYM sınav takviminin açıklanmasının ardından belli oldu. Peki ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2022 ALES başvuru ve sınav tarihi.

2022 yılı sınav takvimi, yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca öğrenci tarafından merakla bekleniyordu.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, sosyal medya hesabı üzerinden başvuru ve sonuç açıklama tarihlerini içeren 2022 Yılı ÖSYM sınav takviminin açıklandığını duyurdu.

Bu gelişme sonrası akademik kariyer hedefleyen kişilerin katılım sağladığı ve yılda üç defa düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihleri belli oldu.

Peki, ALES ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2022 ALES başvuru ve sınav tarihi...

2022 ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM 2022 yılı sınav takvimine göre ALES/1 başvuruları, 21 Şubat tarihinde başlayacak ve 3 Mart tarihinde sona erecek. Sınav ise 17 Nisan’da yapılacak. Sonuçlar, 12 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/2 başvuruları 24 Haziran’da başlayacak ve 4 Temmuz’da sona erecek. Sınav ise 21 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

ALES/3 başvuruları 30 Eylül’de başlayacak ve 10 Ekim’de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım’da yapılacak.

ALES NEDİR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.