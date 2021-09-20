ALES puan hesaplama nasıl yapılır? 2021 ALES puan türleri ve test ağırlıkları

2021 ALES sınavının sona ermesinin ardından sınava katılan adaylar, ALES puan hesaplama işlemleri hakkında araştırmalarına başladı. Peki ALES puan hesaplama nasıl yapılır, nereden hesaplanır?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/2) dün gerçekleştirildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından 2021 ALES puan hesaplama işlemleri hakkında araştırmalar hız kazandı.

Resmi sonuçların açıklanacağı tarih öncesinde sınava katılım sağlayan adaylar, ortalama puanlarını hesaplamak için detayları araştırıyor.

Peki, ALES puan hesaplama nasıl ve nereden yapılır? İşte LES puanı hesaplama yöntemi ile ilgili tüm merak edilenler...

ALES DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.

ALES PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:

Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.

Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara dönüştürülecektir.