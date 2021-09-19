ALES sınav saati ve süresi 2021: ALES/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

ALES sınav saati ve süresi 2021: ALES/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek?

Yüksek lisans eğitimi almak isteyen adayların katılım sağladığı ALES/2 sınavı, ALES/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? araştırılıyor. İşte ALES/2 sınav giriş belgesi alma ekranı ve detaylar.

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım göstereceği 2021 ALES sınavına sayılı saatler kaldı. Sınava girecek olan on binlerce aday, 2021-ALES/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.

19 Eylül 2021 Pazar sabahı gerçekleştirilecek olan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak.

Sınava girerken adayların ALES sınav giriş belgeleri kontrol edilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edecek.

Peki, 2021 ALES/2 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2021 ALES/2 sınav giriş belgesi alma ekranı...

2021 ALES/2 KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/2) 81 ildeki 90 merkezde 19 Eylül 2021 Pazar günü yapılacak.

Saat 10.15'te başlayacak ALES/2 sınavında adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak ve 150 dakika süre verilecek. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.





ALES/2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre ALES/2 sınav sonuçları, 14 Ekim 2021 tarihinde ilan edilecek.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.