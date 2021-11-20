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- ALES sınav saati ve süresi: 2021 ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
ALES sınav saati ve süresi: 2021 ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?
- Haber Merkezi
- 20.11.2021 - 11:24
Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım göstereceği 2021 ALES sınavına sayılı saatler kaldı. Sınava girecek olan on binlerce aday, 2021-ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.
21 Kasım 2021 Pazar sabahı gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak.
Sınava girerken adayların ALES sınav giriş belgeleri kontrol edilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edecek.
Peki ALES saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2021 ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...
2021 ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 81 ildeki 90 merkezde 21 Kasım 2021 Pazar günü yapılacak.
ALES/3 sınavında adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.
2021 ALES/3 SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI
ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ALES sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre ALES/3 sınav sonuçları, 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.