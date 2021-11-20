ALES sınav saati ve süresi: 2021 ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

ALES sınav saati ve süresi: 2021 ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Kariyerine akademik alanda devam etmek isteyenlerin katılacağı ALES 21 Kasım'da gerçekleştirilecek. Peki ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı..

Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım göstereceği 2021 ALES sınavına sayılı saatler kaldı. Sınava girecek olan on binlerce aday, 2021-ALES/3 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? sorusuna yanıt aramaya başladı.

21 Kasım 2021 Pazar sabahı gerçekleştirilecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), tüm sınav merkezlerinde aynı dakikada başlayacak.

Sınava girerken adayların ALES sınav giriş belgeleri kontrol edilecek. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden temin edecek.

Peki ALES saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek? İşte 2021 ALES/3 sınav giriş belgesi alma ekranı...

2021 ALES/3 SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK, KAÇ DAKİKA SÜRECEK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) 81 ildeki 90 merkezde 21 Kasım 2021 Pazar günü yapılacak.

ALES/3 sınavında adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.





ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sınav sonuç tarihi ÖSYM'nin sınav takviminde belli oldu. Takvime göre ALES/3 sınav sonuçları, 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebilecek.