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    ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu..

    ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından ilan edildi. İşte, 2022 ALES/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih..
    • 21.08.2022 - 16:44
    • Güncelleme : 21.08.2022 - 16:44
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    ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu..

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün sabah 10.15'te gerçekleştirildi.Sınavda ter döken adayları sınavın ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

    Sınava giren adaylar ALES/2 sınav sonuçlarının ne zamana açıklanacağı konusunu gündeme taşıdı.Peki bugün yapılan ALES/2 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak.ÖSYM konuyla ilgili bir bilgi paylaştı mı? İşte merak edilenler..

    ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu.. #1

    ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

    ALES/2 sınav sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama yardımıyla sonuçlarını öğrenebilecekler.


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