ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM duyurdu..

ALES/2 sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM tarafından ilan edildi. İşte, 2022 ALES/2 sonuçlarının açıklanacağı tarih..

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) bugün sabah 10.15'te gerçekleştirildi.Sınavda ter döken adayları sınavın ardından sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı.

Sınava giren adaylar ALES/2 sınav sonuçlarının ne zamana açıklanacağı konusunu gündeme taşıdı.Peki bugün yapılan ALES/2 sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak.ÖSYM konuyla ilgili bir bilgi paylaştı mı? İşte merak edilenler..

ALES/2 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/2 sınav sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını öğrenmek için TC kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet sitesi üzerinden veya mobil uygulama yardımıyla sonuçlarını öğrenebilecekler.