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ALES sınav süresi 2022: ALES/1 kaç dakika, saat kaçta bitecek, kaç soru var?

ALES sınav süresi 2022: ALES/1 kaç dakika, saat kaçta bitecek, kaç soru var?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bugün gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylar, '2022 ALES/1 kaç dakika, saat kaçta bitecek, kaç soru var?' sorularına yanıt arıyor.