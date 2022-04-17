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    ALES sınav süresi 2022: ALES/1 kaç dakika, saat kaçta bitecek, kaç soru var?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), bugün gerçekleştirilecek. Sınava girecek olan adaylar, '2022 ALES/1 kaç dakika, saat kaçta bitecek, kaç soru var?' sorularına yanıt arıyor.
    • Haber Merkezi
    • 17.04.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 09:30
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    ALES sınav süresi 2022: ALES/1 kaç dakika, saat kaçta bitecek, kaç soru var?

    Akademik kariyer hedefleyen adayların katılım gösterdiği Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES) 17 Nisan Pazar günü yani bugün gerçekleştirilecek.

    Sınava katılım sağlayacak olan binlerce aday, sınav başlangıç ve bitiş sürelerine dair detayları araştırmaya başladı.

    Bu noktada sınav öncesi 2022 ALES/1 saat kaçta başlayacak, kaç dakika sürecek, kaç soru var? sorularına yanıt aranıyor.

    Peki 2022 ALES sınavı kaç dakika, kaçta başlıyor, kaçta bitiyor? 2022 ALES kaç soru var? İşte 2022 ALES/1 sınav süresi...

    2022 ALES kaç dakika, kaçta başlıyor ve kaçta bitiyor?

    ÖSYM’nin yayınladığı kılavuza göre ALES/1, 17 Nisan 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.

    ALES'e katılan adaylara, 100 sorudan oluşan sayısal ve sözel testler uygulanacak. ALES sınavı 150 dakika (2,5 saat) sürecek ve saat 12:30'da sona erecek.

    Adayların sınav saatinden en az 1 saat 15 dakika önce sınav yerlerinde hazır bulunmaları gerekiyor. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

    ALES sınav süresi 2022: ALES/1 kaç dakika, saat kaçta bitecek, kaç soru var? #1

     

    ALES giriş belgesi nasıl alınır?

    Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi için ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinde giriş yaparak T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri yazmaları gerekiyor. Açılan sayfadan sınav giriş belgesi indirebilirsiniz.

    ALES GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI


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