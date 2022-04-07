ALES sınav yerleri açıklandı! İşte 2022 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ekranı

ÖSYM, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) giriş belgelerinin adayların erişime açıldığını bildirdi. İşte 2022 ALES/1 sınav giriş belgesi alma ekranı...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) için başvurular, 21 Şubat-03 Mart 2022 tarihleri arasında alındı.

Başvurularını tamamlayan adaylar, 17 Nisan 2022 tarihinde gerçekleştirilecek olan 2022 ALES/1 için geri sayıma geçti.

Yüksek lisans yapmak isteyen ve akademisyen olma hayali kuran adaylar, ALES sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını merak ederken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, 2022 ALES/1 sınav giriş belgelerinin erişime açıldığı bildirildi.

Peki ALES sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 ALES sınav giriş belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte 2022 ALES sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

ALES sınav giriş belgeleri erişime açıldı

ÖSYM, 17 Nisan'da yapılacak Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) giriş belgelerinin adayların erişime açıldığını duyurdu.

Binlerce kişinin katılım sağlayacağı sınava ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/1) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Nisan 2022 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/1 sınavı için adaylar, (Kıbrıs/Lefkoşa) dahil saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınav yerel saate göre yapılacağından; adaylar, Kırgızistan/Bişkek için ise saat 13.00’ten sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.''