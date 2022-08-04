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- ALES sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
ALES sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?
- 04.08.2022 - 17:36
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında tamamlandı.
Başvuruların ardından ALES sınav tarihi merak edilmeye başladı.
Peki ALES ne zaman, ALES iptal mi, ertelendi mi? İşte ALES/2 sınavı hakkında bilinmesi gerekenler.
ALES iptal mi?
ALES/2 oturumunun iptali ve ya ertelenmesine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.
ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.
ALES sınav yerleri belgesi açıklandı mı?
ALES/2 sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.
ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
ÖSYM ALES TAKVİMİ
ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022
ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022 (Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)
SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL
ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022
ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022
GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.