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    ALES sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) sayılı günler kaldı. Peki ALES 2 ne zaman yapılacak, ALES giriş belgesi erişime açıldı mı?
    • 04.08.2022 - 17:36
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    ALES sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022-ALES/2) başvuruları 24 Haziran - 4 Temmuz 2022 tarihleri arasında tamamlandı.

    Başvuruların ardından ALES sınav tarihi merak edilmeye başladı.

    Peki ALES ne zaman, ALES iptal mi, ertelendi mi? İşte ALES/2 sınavı hakkında bilinmesi gerekenler.

    ALES iptal mi?

    ALES/2 oturumunun iptali ve ya ertelenmesine yönelik herhangi bir açıklama yapılmadı.

    ALES/2 sınavı 21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak.

    ALES sınav yerleri belgesi açıklandı mı?

    ALES/2 sınav giriş yerleri belgesi henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin gelişme yaşandığında haberimize ekleyeceğiz.

    ALES/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

    Yılın ikinci ALES sınavının sonuçları 9 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.

    Sınavda sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.

    ÖSYM ALES TAKVİMİ

    ALES/3 SINAV TARİHİ : 20 Kasım 2022

    ALES/3 BAŞVURU TARİHLERİ : 30 Eylül – 10 Ekim 2022 (Ücret ödeme için son gün, 11 Ekim 2022)

    SINAV ÜCRETİ : 185,00 TL

    ALES/2 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 19 Temmuz 2022

    ALES/3 GEÇ BAŞVURU GÜNÜ : 18 Ekim 2022

    GEÇ BAŞVURU GÜNÜ SINAV ÜCRETİ: Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün yüzde 50 artırımlı olarak ödenir.


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