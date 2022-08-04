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ALES sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

ALES sınavı ertelendi mi, ne zaman yapılacak?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (ALES) sayılı günler kaldı. Peki ALES 2 ne zaman yapılacak, ALES giriş belgesi erişime açıldı mı?