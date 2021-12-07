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    ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/3 sınav sonuç sorgulama ekranı

    ÖSYM tarafından 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen ALES sonuçları için geri sayım devam ediyor. Adaylar "ALES 3 sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 ALES/3 sonuç tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2021 - 14:29
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 14:34
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    ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/3 sınav sonuç sorgulama ekranı

    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3), Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirildi.

    Lisansüstü eğitime başvurmak ve akademik personel kadrolarına atanmak isteyen adayların katılım gösterdiğı sınavın tamamlanmasının ardından gözler ALES/3 sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

    Bu yıl üçüncüsü gerçekleşen ALES sınav sonuçları merakla beklenirken ÖSYM, bir son dakika açıklamasında bulunarak sonuçların açıklandığını duyurdu. İşte, 2021 ALES/3 sınav sonuç sorgulama ekranı...

    ALES/3 SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

    21 Kasım 2021 tarihinde uygulanan 2021 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına (2021-ALES/3) ait değerlendirme işlemleri tamamlandı.

    Adaylar, sınav sonuçlarına 07 Aralık 2021 tarihinde saat 14.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

    ALES/3 SINAV SONUCU SORGULAMA EKRANI

    ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/3 sınav sonuç sorgulama ekranı #1

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