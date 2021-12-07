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ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/3 sınav sonuç sorgulama ekranı

ALES sonuçları açıklandı mı? 2021 ALES/3 sınav sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM tarafından 21 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilen ALES sonuçları için geri sayım devam ediyor. Adaylar "ALES 3 sonuçları açıklandı mı?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 2021 ALES/3 sonuç tarihi...