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ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı...

ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı...

ÖSYM tarafından 21 Ağustos'ta yapılan ALES/2 sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar erişime açıldı.