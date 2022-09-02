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- ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı...
ALES sonuçları açıklandı! ÖSYM ALES/2 sonuçları sorgulama ekranı...
ÖSYM tarafından 21 Ağustos'ta yapılan ALES/2 sınavının sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi ve sonuçlar erişime açıldı.
- 02.09.2022 - 10:19
ALES sonuçları sorgulama ekranı adaylar tarafından sıklıkla aratılıyor.
Bu yıl ikincisi gerçekleşen ALES sınavları 21 Ağustos tarihinde merkezi olarak yapılmıştı.
Akademik kariyerlerinde ilerlemek için yüksek lisans yapmak isteyen adayların katılım sağladığı ALES/2 sınav sonuçları açıklandı.
ALES/2 SONUÇLARI AÇIKLANDI
İşte ALES/2 sınav sonuçları sorgulama ekranı.
Adaylar, sınav sonuçlarına 02 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.