ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? 2021 ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı

ÖSYM tarafından düzenlenen 2021 ALES/2 bugün gerçekleştirildi. Sınavın ardından ALES soru ve cevaplarının yayınlanıp yayınlanmadığı merak konusu oldu. Peki 2021 ALES/2 soru ve cevapları yayınlandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 19 Eylül 2021 Pazar günü gerçekleştriildi.

Sınavın tamamlanmasının ardından akademik kariyer hedefleyen binlerce aday, ALES soru ve cevapları için geri sayıma geçti.

Peki ALES soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte, ALES/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarları...

ALES/2 SORU VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

ÖSYM, genellikle soruları ve cevap anahtarlarını, sınavın yapıldığı günün akşamında ya da ertesi gün yayınlıyor. Bu nedenle 2021 ALES/2 sınavının sorularının ve cevap anahtarının bu akşam yayınlanması bekleniyor.

Soruların yüzde 10'u herkese açık olarak tamamı ise sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanacak. Sınava katılan adaylar AİS sayfası üzerinden giriş yaparak sorulara ve cevaplara ulaşabilecek.