ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 ALES /1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2021 ALES /1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2 Mayıs'ta gerçekleşen 2021 ALES/1 sınavının ardından adaylar, ALES/1 sınavının soru ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Peki, ALES soruları ve cevapları yayımlandı mı?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/1), 2 Mayıs 2021 tarihinde yani dün yapıldı.

Akademik kariyer yapmak isteyen binlerce adayın katıldığı sınavda adaylara sözel ve sayısal olmak üzere tam 100 soru yöneltildi.

Sınavın ardından yüksek lisans adayları, 2021 ALES/1 kitapçık ve cevap anahtarının ne zaman erişime açılacağı ile ilgili araştırmalar yaparken ÖSYM'den bir son dakika açıklaması geldi.

Peki, 2021 ALES/1 soruları ve cevapları yayımlandı mı? İşte, 2021 ALES /1 soru kitapçığı ve cevap anahtarı...

2021 ALES/1 SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI MI?

ÖSYM, 2021-ALES/1 sınavı temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''02 Mayıs 2021 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2021-ALES/1) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 03 Mayıs 2021 tarihinde saat 12.00'den itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI''

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