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- ALES/1 giriş belgesi 2022: ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı
ALES/1 giriş belgesi 2022: ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı
- Haber Merkezi
- 06.04.2022 - 10:28
17 Nisan Pazar tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1) ile ilgili son dakika açıklamaları takip ediliyor.
Sınav giriş belgelerini almak isteyen adaylar, ÖSYM'den gelecek duyurulara kulak vermiş durumda.
Sınava nerede gireceklerini öğrenmek isteyen adaylar "ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor.
Akademik kariyer hedefleyen öğrenciler, ALES'te geçer not alabilmek için ter dökecek. Peki ALES/1 giriş yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte detaylar...
ALES/1 2022 GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?
ALES sınav giriş belgeleri henüz açıklanmadı.
Kılavuzda yer alan bilgilere göre ALES sınav yerleri, sınavdan 10 gün önce açıklanacak. Bu kapsamda ALES giriş belgesinin 7 Nisan tarihinde erişime açılması öngörülüyor.
ÖSYM ALES GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
2022-ALES/2 NE ZAMAN?
SINAV TARİHİ: 21.08.2022
BAŞVURU TARİHİ: 24.06.2022 - 04.07.2022
SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 09.09.2022