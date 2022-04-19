ALES/2 başvuru ve sınav tarihi 2022: ALES/2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

ALES/2 başvuru ve sınav tarihi 2022: ALES/2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak?

Yılda üç defa düzenlenen ALES'in ilki, geçtiğimiz hafta düzenlendi. Akabinde gözler 2022 ALES/2 sınav tarihine çevrildi. Peki ALES/2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte 2022 ALES/2 sınav tarihi...

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2022 ALES/1), 17 Nisan Pazar günü günü gerçekleştirildi.

Üniversitelerin akademik kadrolarında görevli olmak isteyenlerin katılım gösterdiği sınavın tamamlanmasının ardından gözler, ALES sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Öte yandan ALES/1 sınavına katılım sağlayamayan adaylar ise ALES/2 sınavının başvuru ve sınav tarihleri sorgulamaya başladı.

Akademik kariyer için yüksek lisans eğitimi almak isteyen kişilerin katılım sağladığı ALES, yılda üç defa düzenleniyor.

Peki, ALES/2 ne zaman, hangi tarihte yapılacak? ALES/2 başvuru tarihleri ne zaman? İşte 2022 ALES/2 başvuru ve sınav tarihi...

2022 ALES/2 ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2022 yılı sınav takvimine göre ALES/2 başvuruları, 24 Haziran'da başlayacak ve 4 Temmuz'da sona erecek.

ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar ise 12 Mayıs'ta açıklanacak.

ALES/3 başvuruları 30 Eylül'de başlayacak ve 10 Ekim'de sona erecek. Sınav ise 20 Kasım'da yapılacak.





ALES nedir?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca,

yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde İlgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

ALES puan hesaplama 2022

Sözel ve sayısal bölümlerden ve toplam 100 sorudan oluşan testlerde adayların, sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecek.

Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecek.

Böylece her aday için Sayısal ve Sözel Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacak.