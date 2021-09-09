ALES/2 giriş belgesi 2021: ALES sınav giriş yerleri açıklandı mı? ÖSYM sorgulama ekranı

2021-ALES/2 sınavına sayılı günler kala sınava girecek adaylar, ALES/1 giriş belgelerinin erişime açılıp açılmadığını merak ediyor. Peki, 2021 ALES/2 sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2021 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/2) ile ilgili ÖSYM tarafından yapılacak açıklama bekleniyor.

Sınava nerede gireceklerini öğrenmek isteyen adaylar "ALES sınav giriş yerleri belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor.

Akademik kariyer hedefleyen öğrenciler, 19 Eylül'de ALES/2 sınavında ter dökecek.

ÖSYM tarafından yayınlanan ALES başvuru kılavuzunda Sınava Giriş Belgesinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayınlanacağı yer almıştı. Peki ALES/2 giriş yerleri belli oldu mu? ALES sınav giriş belgeleri açıklandı mı? İşte detaylar...

ALES/2 2021 GİRİŞ YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Bu sene ikinci kez düzenlenecek olan ALES 19 Eylül'de gerçekleşecek. ÖSYM tarafından yayınlanan ALES başvuru kılavuzunda Sınava Giriş Belgesi henüz erişime açılmadı. Ancak ALES sınav yerlerinin 9 Eylül perşembe günü açıklanması bekleniyor.

Sınava girecek olan adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.