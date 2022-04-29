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ALES/2 ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 ALES/2 sınav tarihi

ALES/2 ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 ALES/2 sınav tarihi

Akademik kariyer ve yüksek lisans yapmak isteyen adaylar "ALES ne zaman" sorusunu araştırıyor. Peki 2022 Ales/2 ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM'den Ales/2 sınav tarihi duyurusu...