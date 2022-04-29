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    ALES/2 ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 ALES/2 sınav tarihi

    Akademik kariyer ve yüksek lisans yapmak isteyen adaylar "ALES ne zaman" sorusunu araştırıyor. Peki 2022 Ales/2 ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM'den Ales/2 sınav tarihi duyurusu...
    • Haber Merkezi
    • 29.04.2022 - 11:49
    • Güncelleme : 29.04.2022 - 11:51
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    ALES/2 ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 ALES/2 sınav tarihi

    Geçtiğimiz günlerde tamamlanan yılın ilk ALES sınavının ardından gözler ikinci sınava çevrildi.

    Üniversitelerde yüksek lisans eğitimi almak veya akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na (ALES) girerek yeterli puanı almaları gerekiyor.

    Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES/2 tarihini adaylara duyurdu.

    Adaylar, ALES ne zaman, ALES/2 başvruları başladı mı, ÖSYM 2022 sınav takvimi gibi konularda yoğun araştırma yapıyor. Peki 2022 ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    ALES/2 başvuruları başladı mı?

    Adayların merakla beklediği ALES/2 sınavının tarihleri netleşti. ALES/2 için sınav başvuruları 24 Haziran-4 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

    2022 ALES/2 ne zaman?

    ALES/2 sınavı ise 21 Ağustos 2022'de gerçekleştirilecek.

    ALES/2 ne zaman, başvuruları başladı mı? 2022 ALES/2 sınav tarihi #1


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