ALES/2 ne zaman, hangi gün? 2021 ALES/2 sınav tarihi

ALES/2 ne zaman, hangi gün? 2021 ALES/2 sınav tarihi

Akademik kariyer ve yüksek lisans yapmak isteyen adaylar "ALES ne zaman" sorusunu araştırıyor. Peki Ales/2 ne zaman, hangi gün yapılacak? İşte ÖSYM'den Ales/2 sınav tarihi duyurusu...

Üniversitelerde yüksek lisans eğitimi almak veya akademik kariyer yapmak isteyen öğrencilerin Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Giriş Sınavı'na (ALES) girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), ALES/2 tarihini adaylara duyurdu.

Adaylar, ALES ne zaman, ÖSYM 2021 sınav takvimi gibi konularda yoğu araştırma yapıyor. Peki ALES/2 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN 2021?

ÖSYM'den alınan bilgilere göre; ALES/2 19 Eylül tarihinde gerçekleşecek.

Sınavın başvuruları ise 3 Ağustos 2021 ile 13 Ağustos 2021 tarihleri arasında kabul edilecek.

ALES BAŞVURU ŞARTLARI

ALES için ÖSYM tarafından yapılan açıklamada sınavın yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim planlamacısı kadrolarında açıktan veya öğretim elamanı dışındaki kadrolardan atanabilmek için zorunlu olarak belirlenmiş bir sınav sistemidir.

Yüksek lisans programına geçiş olarak değerlendirildiğinde sınava lisans programından mezun olmuş, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar ile yurt dışında lisans eğitimi görmüş ve denklik belgesi olanlar başvuru yapabilir.