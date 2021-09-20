ALES/3 başvuru tarihi 2021: ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?

ALES/3 başvuru tarihi 2021: ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu?

Akademik kariyer hedefi bulunan öğrenciler, ALES/3 sınavının yapılacağı tarih hhakkında araştırmalarına başladı. Peki, ALES/3 ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYM ALES/3 takvimi

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/3), her yıl Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 3 kez düzenleniyor.

ALES/2 sınavının dün tamamlanmasının ardından bir sonraki ALES sınavına katılım sağlamak isteyen adaylar, ALES/3 sınav ve başvuru tarihi hakkında araştırmalar yapıyor.

Peki ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, başvuru tarihi belli oldu mu? İşte ÖSYM ALES/3 başvuru ve sınav tarihi...

2021 ALES/3 NE ZAMAN YAPILACAK, BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3) için başvurular, 6-14 Ekim tarihleri arasında alınacak.

2021 ALES/3 sınavı, 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak.

ALES PUANI NERELERDE KULLANILIR?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, lisansüstü eğitimde, mühendislik tamamlama programlarında, resmi ve burslu statüde lisansüstü eğitim almak için yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçiminde, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda kullanılır.

Bunun yanında ALES puanı, ilgili kurumlar tarafından istendiği takdirde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kamu ve özel kuruluşlara burs başvurularında veya çeşitli kadro alımlarında kullanılabilir.