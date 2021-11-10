ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM ALES/3 sınavı için geri sayım!

ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak? 2021 ÖSYM ALES/3 sınavı için geri sayım!

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen 2021 yılının son ALES sınavıyla ilgili araştırmalar sürüyor. Başvuru işlemlerini tamamlayan adaylar, ''2021 ALES/3 sınavı ne zaman, hangi gün?'' sorusuna yanıt arıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021 ALES/3) başvuruları, 6-14 Ekim tarihleri arasında alındı.

Başvuru işlemlerinin tamamlanmasının ardından başvuruda bulunan adaylar, ALES/3 sınavı için geri sayıma geçti.

Yüksek lisans ve doktora yapmak isteyen adayların katılım sağladığı ALES/3, 2021 yılının son ALES oturumu olacak. Bu noktada ALES/3 sınavı hakkında bilgiler, binlerce üniversite mezunu tarafından araştırma konusu oldu.

Peki ALES/3 sınavı ne zaman yapılacak, hangi tarihte? ALES/3 sınav yerleri belli oldu mu? İşte 2021 ÖSYM ALES/3 sınav tarihi...

ALES/3 SINAVI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2021-ALES/3), 21 Kasım 2021 tarihinde uygulanacak. ALES sonuçları ise 16 Aralık 2021 tarihinde açıklanacak.

Söz konusu sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa (sadece ALES/1 Sınavı) ve Kırgızistan-Bişkek'te (sadece ALES/1 Sınavı) düzenlenecek.

Sayısal ve sözel testlerin uygulanacağı sınav, saat 10.15'te başlayacak ve cevaplamak için 150 dakika (2,5 saat) süre verilecek. Sınav yerlerinin önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor.

ALES PUANI NERELERDE KULLANILIR?

ALES puanı, lisansüstü eğitimde, mühendislik tamamlama programlarında, resmi ve burslu statüde lisansüstü eğitim almak için yurt dışına gönderilecek öğrencilerin seçiminde, yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, okutman, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına başvurularda kullanılır.

Bunun yanında ALES puanı, ilgili kurumlar tarafından istendiği takdirde yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin kamu ve özel kuruluşlara burs başvurularında veya çeşitli kadro alımlarında kullanılabilir. İlginizi Çekebilir