ALES/3 sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı! ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı! ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

20 Kasım'da gerçekleştirlen ALES/3 sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı erişime açıldı. Peki ALES/3 sınav sonuçları hangi tarihte açıklanacak? İşte cevabı..

Bugün gerçekleştirilen 2022-ALES/3 sınavının temel soru kitapçığı ve cevap anahtarlarının ne zaman yayınlanacağı merak ediliyordu. ÖSYM yaptığı açıklama ile soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlandığını açıkladı.

Sınava giren adaylar soru kitapçığı ve cevap anahtarına ulaşmak için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edebilirler.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"20 Kasım 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/3) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10’u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 20 Kasım 2022 tarihinde saat 13.40'tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ulaşabilecektir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci, 30 Kasım 2022 tarihi saat 23.59’da sonlanacaktır."

ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES/3 sınavında ter döken adayların en çok merak ettiği konulardan biride sınavın ne zaman açıklanacağı konusu oldu. ÖSYM'nin sınav takvimine göre ALES/3'ün açıklanacağı tarih belli oldu.

2022-ALES/3 sınavı sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.