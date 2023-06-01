Aman dikkat! LGS sınavı öncesi 'gürültü' uyarısı Meslek seçimlerinin de yapılacağı bir sınav olduğu için TESK'ten; 1 milyon 300 bin öğrencinin pazar günü gireceği Liseye Geçiş Sistemi sınavının gerçekleşeceği saatlerde gürültü yapılmaması için uyarı geldi.

AA

Türkiye'de örgün eğitime kayıtlı 19 milyonun üzerinde öğrenci eğitim görüyor.

Pazar günü 1 milyon 300 bin öğrenci Liseye Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, sınav sürecinde düğün yapanların davul, zurna çalmaması, belediye çalışmaları nedeniyle gürültülü makine kullanılmaması ve korna seslerinin de olmaması çağrısında bulundu.

Palandöken, öğrencilerin uzun zamandır arzu ettikleri liselere girmek için ter dökeceğini belirterek, 4 Haziran Pazar günü sınava girecek adayların dikkatinin dağıtılmaması uyarısında bulundu.

"Okul önlerinde bekleyen ebeveynler sükuneti sağlamalı"

Ebeveynlerin sessiz bir ortam sağlamaları gerektiğini ifade eden Palandöken, şu uyarıda bulundu:

Sınav gerçekleşirken düğünler sebebiyle davul, zurna, belediye çalışmaları nedeniyle gürültülü makine sesleri, korna sesleri vs. olmamalı. Çocuklarını okul önlerinde bekleyen ebeveynlerimiz heyecanına yenik düşmeden sükuneti sağlamalı.

"Heyecan ve stres yapmamalı"

Sınava girecek adaylara tavsiyelerini de aktaran Palandöken, şunları kaydetti:

Uzun süredir bu sınav için emek harcayan, gecesini gündüzüne katarak sosyal hayatlarından fedakarlık eden, hayallerindeki mesleği elde etmek için iyi bir lise eğitimi alması gerektiği bilinciyle çaba gösteren öğrencilerimiz, sınav günü heyecan ve stres yapmamalı. Heyecanın etkisiyle sürekli yeme ve içme içgüdüsüne yenik düşmemeli, o gün için fazla sıvı tüketiminden uzak durmalı. Öğrencilerimiz çeşitli sebepler ile başarısız olsa dahi hayat denilen bu uzun yolda her ne olursa olsun, kendi doğrularından vazgeçmeden ilerlemeli. Unutmamalıdır ki bütün gençlerimiz ülkemizin geleceği için değerli ve özeldir.

"Bütün öğrencilere başarılar"

Palandöken, Milli Eğitim Bakanlığının açıkladığı eğitim istatistiklerine göre sınava giren öğrenci sayısındaki artışa da değinerek, şu ifadeleri kullandı: