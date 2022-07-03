Önlisan mezunu öğrencilerin lisan bölümüne geçmek için girdiği sınava 80 yaşındaki Yaşar Aktaş da katılım sağladı. Aktaş, "Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum" dedi.

Yurdun dört bir yanında Dikey Geçiş Sınavı(DGS) heyecanı yaşandı.

Heyecan yaşayan isimler arasında Amasya’da yaşayan 80 yaşındaki emekli Yaşar Aktaş da vardı.

Sınava girmek için Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'ne giden Yaşar Aktaş, görevlileri de şaşırttı.

Bastonuyla geldi

Bastonunun desteğiyle yürürken kendisini öğrenci yakını sanan görevlilere belgesini gösterip 2 yıllık önlisans eğitimini 4 yıllık lisans eğitimine tamamlamak için sınava girdi.

Amasya'da 80 yaşında DGS sınavına girdi

"Tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum"

İHA'nın haberine göre; 3 çocuk ve 8 torun sahibi Aktaş, "Hedefim, ilahiyat ile Türk dili ve edebiyatı bölümünden mezun olmak. Ölene kadar, tabuta girene kadar okumayı düşünüyorum." dedi.

"Çocuklarımıza örnek olacak bir davranış sergiliyor"

Sınav sonrası çevredekilerin fotoğrafını çektiği Aktaş’ı aracına kadar uğurlayan Amasya Üniversitesi Genel Sekreteri Duran Çuhadar, "İlahiyat fakültemizde 2 yıl önlisans eğitimi alan Yaşar amcamız gençlerimize, çocuklarımıza örnek olacak bir davranış sergiliyor. İnşallah yeniden bizim öğrencimiz olur." şeklinde konuştu.



