Anadolu Üniversitesi AÖF sınavları online yapılacak

Anadolu Üniversitesi, İktisat ve İşletme Fakültesi, 2019-2020 akademik yılı yaz okulu sınavlarının online yapılacağını bildirdi. Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal, duyuruyu Twitter hesabından yaptı.

Eylül ayına az bir süre kalması ile Açık Öğretim Fakültesi'nde (AÖF) okuyan öğrenciler, yaz okulu sınavlarının online mı yoksa yüz yüze mi yapılacağını merak etmeye başlamıştı.

Anadolu Üniversitesi (AÜ) tarafından daha önce yapılan açıklamada, bir aksilik olmadığı halde sınavların 5 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze yapılacağı söylenmişti.

AÖF SINAVLARI ONLİNE OLACAK

Ancak son yapılan açıklama ile sınavların online olacağı duyuruldu.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, açık öğretim öğrencilerine seslendi.

YAZ OKULU SINAVLARINA İLİŞKİN REKTÖR ERDAL'IN AÇIKLAMASI

Aldıkları her kararda, önceliklerinin öğrencilerin sağlığı ve geleceği olduğunu belirten Erdal, "Bu doğrultuda yürüttüğümüz yoğun çalışmalar sonucunda, yaz okulu sınavlarının online yapılması kararını aldık. Hepinize sağlıklı günler ve başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.



