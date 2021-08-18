Anadolu Üniversitesi hibrit eğitim modeli uygulayacak

Anadolu Üniversitesi, 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi derslerinin 4 Ekim 2021 tarihinden itibaren harmanlanmış (hibrit) eğitim şeklinde yapılacağını bildirdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, üniversitelerde örgün eğitim ve uzaktan eğitim süreci üniversitelerin tercihlerine bırakılmıştı. Bu kapsamda ilk açıklama, Anadolu Üniversitesi'nden geldi.

Anadolu Üniversitesi, 4 Ekim 2021 tariihnde başlaması planlanan 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili açıklama yaptı.

HİBRİT EĞİTİM MODELİ UYGULANACAK

Anadolu Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, üniversitenin 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz dönemi derslerinin 4 Ekim'de Yükseköğretim Kurulu kararları ve Sağlık Bakanlığının yeni tipi koronavirüs (COVID-19) tedbirleri dikkate alınarak, "hibrit eğitim" (yüz yüze ve çevrim içi karması) şeklinde yapılmasının planlandığı belirtildi.

Söz konusu planlamada bazı derslerin tamamen çevrim içi, bazılarının tamamen yüz yüze, bazıları ise sınıf ortamında canlı yayın eşliğinde verileceği belirtilen açıklamada, hangi dersin ne şekilde verileceği, bölüm ve programların internet sitelerinden duyurulacağı ifade edildi.