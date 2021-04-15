Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı? MEB'den okul öncesi eğitim kurumları kararı..

Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı? MEB'den okul öncesi eğitim kurumları kararı..

Kısmi kapanma kararlarına göre eğitim kurumlarında yüz yüze eğitime ara verildi. 8. ve 12. sınıflar hariç tüm öğrenciler uzaktan eğitime devam edecek. Peki anaokulları ve kreşler açık mı?

Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde 81 ile kısmi kapanma dönemine geçti.

Bu kapsamda, kademeli olarak yüz yüze eğitim kararı ertelenerek okullarda 8. ve 12. sınıflar hariç uzaktan eğitime geçildiği kararını duyurdu.

Akabinde veliler okulların son durumuna dair araştırmalar yaparken, okul öncesi kurumların kapanıp kapanmayacağı merak konusu oldu.

Çocuklarını anaokulu ve kreşe gönderen aileler "Anaokulları ve kreşler açık mı, kapanacak mı?" sorusunu araştırıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kreş ve anaokulları geçtiğimiz aylarda kapatma kararı almıştı.

Yeni alınan yasak kararları doğrultusunda ebeveynler anaokulları ve kreşlerin son durumunu merak ediyor. İşte MEB'den kreş ve anaokullarına dair açıklamalar..

ANAOKULLARI VE KREŞLER AÇIK MI?

Milli Eğitim Bakanlı (MEB) vaka artışları nedeniyle yüz yüze eğitim alanında yeni kararlar aldı. Buna göre okul öncesi eğitim kurumları açık olacak.

LGS'ye ve YKS'ye hazırlanan 8 ile 12. sınıf öğrencileri derslerini okullarında görmeye devam edecek. Köy okulları dahil diğer tüm okullar sınıflar kapatıldı. Öğrenciler yeni bir duyuruya kadar derslerini uzaktan görecek.

Kreşler ve anaokulları da okul öncesi eğitim kurumu sayıldığı için kapatılmadı.

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARI KAPANACAK MI?