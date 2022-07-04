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Ankara lise taban puanları belli oldu mu? 2022 Ankara lise taban puanları

Ankara lise taban puanları belli oldu mu? 2022 Ankara lise taban puanları

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS taban puanları, öğrenciler tarafından en çok araştırılan konu oldu. Peki Ankara'daki liselerin taban puanları nedir?