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    Ankara lise taban puanları belli oldu mu? 2022 Ankara lise taban puanları

    LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından LGS taban puanları, öğrenciler tarafından en çok araştırılan konu oldu. Peki Ankara'daki liselerin taban puanları nedir?
    • 04.07.2022 - 12:12
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    Ankara lise taban puanları belli oldu mu? 2022 Ankara lise taban puanları

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav, 5 Haziran 2022 tarihinde 1 milyondan fazla öğrencinin katılımıyla tamamlandı.

    5 Haziran'da uygulanan LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçları açıklandı. LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercih sürecine geçti.

    Ankara'da yer alan liselerin taban puanları merak konusu oldu. İzmir'in ilçelerinde yaşayan çok sayıda öğrenci İzmir lise taban puanları hakkında araştırma yapmaya başladı.

    Peki Ankara'daki okulların taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjaları nedir?

    2022 Ankara lise taban puanları

    Ankara'daki liselerin taban puanlarını sizler için derledik.

    Ankara lise taban puanları belli oldu mu? 2022 Ankara lise taban puanları #1

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