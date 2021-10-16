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    Ankara'da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor

    Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kredi Yurtlar Kurumu (KYK) tarafından Ankara’ya yapılan Atatürk Kız Yurdu modern dizaynı ile öğrencileri ağırlamak için gün sayıyor.
    • İHA
    • 16.10.2021 - 10:54
    • Güncelleme : 16.10.2021 - 10:55
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    Ankara'da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor

    KYK eski ve küçük kapasiteli öğrenci yurtlarını yenileyerek öğrencilere 5 yıldızlı otel konforunda yeni yurtlar yapmaya devam ediyor.

    Bu kapsamda Ankara’nın Mamak ilçesinde bulunan ve yaklaşık 60 senedir öğrencilere hizmet vererek ömrünü dolduran Atatürk Öğrenci Yurdu yıkılarak yerine çok kısa bir süre içerisinde modern ve günümüz ihtiyaçlarını karşılayan yeni yurt yapıldı.

    3784 ÖĞRENCİYİ AĞIRLAYACAK

    Yıkıldığı zaman bin 840 kapasiteye sahip olan Atatürk Öğrenci Yurdu, yeni ve modern haliyle 3 bin 784 kız öğrenciye ev sahipliği yapacak.

    Beş bloktan oluşan yurtta dörder kişilik odalar yer alırken özel banyo ve tuvaletin yanı sıra çalışma odaları da bulunuyor.

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #1

    5 YILDIZLI OTEL KONFORU

    Öğrencilerin her türlü ihtiyacının düşünüldüğü yurtta son model makinelerin bulunduğu çamaşırhane, ayrı bir blok olarak tasarlanan yemekhane, modern şartlara uygun konferans solonu, çok amaçlı salon, valiz depoları ve mescit yer alıyor.

    Ayrıca öğrencilerin boş vakitlerini değerlendireceği spor sahaları için de son hazırlıklar tamamlanıyor.

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #2

    HER DETAY DÜŞÜNÜLDÜ

    Her detayın ayrı ayrı düşünüldüğü Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda engelli öğrencilerde unutulmadı.

    3 blokta 72 yatak kapasitesi ile engelli öğrencilerin yaşam standartlarını en üst düzeyde tutmak için özen gösterilecek.

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #3

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #4

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #5

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #6

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #7

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #8

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #9

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #10

    Ankara da modern KYK yurdu, yeni öğrencilerini bekliyor #11

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