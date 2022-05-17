Petrol
114.85
0.62%
Euro
16.35
0.66%
Dolar
15.61
0.43%
Altın
918.75
0.00%
Borsa
2391
-1.18%
Bitcoin
474.758
-2.77%
BTXN Coin
13.27
-1.70%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Ankara'da okul bahçesindeki 'böcek oteliyle' canlıların yaşamını öğreniyorlar

    Satı Öztürk İlkokulu öğrencileri, okul bahçesindeki doğal malzemeleri kullanarak inşa ettikleri 'böcek oteli' ile canlıların doğal yaşam alanlarını öğreniyor.
    • 17.05.2022 - 03:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ankara'da okul bahçesindeki 'böcek oteliyle' canlıların yaşamını öğreniyorlar

    Ankara'nın Pursaklar ilçesindeki Satı Öztürk İlkokulu'nda çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını desteklemek amacıyla kurulan tasarım ve beceri atölyelerinde çeşitli projeler yürütülüyor.

    İlkokulda yürütülen projelerle ilgili bilgi veren Okul Müdürü Osman Kaya, okul içi ve dışında birçok konuda tasarım ve beceri atölyeleri bulunduğunu ve öğrencilerin bunlardan daha fazla faydalanması için çabaladıklarını söyledi.

    Ankara'da okul bahçesindeki 'böcek oteliyle' canlıların yaşamını öğreniyorlar - VİDEO

    Çocuklar basit tarımı öğreniyor

    AA'nın haberine göre; Kaya, öğrencilerin bizzat toprağı ekime hazırlama, tohum ekimi, fide dikimi ve sulama gibi tarımsal faaliyetlerde bulunduğunu ve yetiştirdikleri ürünlerin tohumlarının ata tohumu olmasına önem verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

    "Okul bahçemizde tamamen yerel imkanlarımızla 60 metrekarelik tarım atölyesi kurduk. Burada yaz ve kış bitkileri olmak üzere yılda iki defa ekim ve hasat yapmaktayız. Ekim ayında soğan, tere, roka, maydanoz, turp, havuç ve ıspanak gibi soğuğa dayanıklı kış bitkileri, nisan sonu itibarıyla da domates, biber, salatalık, fasulye ve çilek gibi yaz bitkileri yetiştirmekteyiz."

    Ankara da okul bahçesindeki böcek oteliyle canlıların yaşamını öğreniyorlar #1

    Her sınıf kendi ürününü yetiştiriyor

    Tarım atölyesini 10 ayrı bölüme ayırdıklarını ve bunları 3'üncü ve 4'üncü sınıflara tahsis ettiklerini anlatan Kaya, her sınıfın kendi ürününü yetiştirdiğini ve öğrencilerin bu ürünleri, beslenme saatlerinde öğretmenleriyle birlikte tükettiğini kaydetti.

    Okuldaki diğer proje ve etkinliklere ilişkin de bilgi veren Kaya, eskimiş sıraları yenilerken üzerlerine dokuz taş, mangala, dümen gibi zeka oyunları çizdiklerini, öğrencilerin boş vakit ile teneffüslerinde bu oyunları oynadığını aktardı.

    Osman Kaya, ayrıca "Bilge Kapılar" projesiyle Türkiye'nin önemli kişi ve şehirlerine ilişkin bilgileri kapı üzerine işlediklerini, böylece öğrencilerin bunları kalıcı şekilde öğrenmelerini sağladıklarını söyledi.

    Ankara da okul bahçesindeki böcek oteliyle canlıların yaşamını öğreniyorlar #2

    "Böcek otelinde" doğal yaşamı öğreniyorlar

    Kaya, "Geleceğin Dünyasında Sürdürülebilir Çevre" projesi kapsamında okul bahçesinde, talaş, tahta ve taş gibi doğal malzemeleri kullanarak öğrencilerle birlikte "böcek oteli" inşa ettiklerini, bununla, öğrencilerin, canlıların doğal yaşam alanlarının önemini kavramasını amaçladıklarını da anlattı.

    Okul kütüphanesini, öğrencilerin daha huzurlu ve sağlıklı bir ortamda kitap okuyabilmesi için farklı şekilde tasarladıklarını belirten Kaya, raflarda 5 bine yakın kitap bulunduğunu, öğrenci başına 6 kitap düştüğünü bildirdi.

    Ankara da okul bahçesindeki böcek oteliyle canlıların yaşamını öğreniyorlar #3

    Atölyeden çıkan ürünler kullanılıyor

    Seramik Biçimlendirme Atölyesi Öğretmeni Gülşah Durna ise çocukların elle şekillendirme ve çamur tornası kullanarak yaptıkları çalışmalarla hayal güçlerini ve el kaslarını geliştirdiğini, ayrıca sorun çözmeyi öğrendiğini söyledi.

    Öğrencilerin fitil ve plaka teknikleriyle vazo, kutu, pano ve şekerlik gibi eşya ve objeler yaptığını anlatan Durna, çıkan ürünlerin fırınlanıp sırlandıktan sonra okul içinde kullanıldığını ifade etti.

    Ankara da okul bahçesindeki böcek oteliyle canlıların yaşamını öğreniyorlar #4

    Ankara da okul bahçesindeki böcek oteliyle canlıların yaşamını öğreniyorlar #5

    Ankara da okul bahçesindeki böcek oteliyle canlıların yaşamını öğreniyorlar #6


    İlginizi Çekebilir

    Adana'da yeni evlenen adam, eşi ve oğlu tarafından sopayla öldürüldü
    3. Sayfa

    Adana'da yeni evlenen adam, eşi ve oğlu tarafından sopayla öldürüldü

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!
    Borsa Robot

    Borsa ile zengin olacağını bilmiyordu!

    Süper Lig'de Avrupa'ya hangi takımlar gidecek
    Futbol

    Süper Lig'de Avrupa'ya hangi takımlar gidecek

    Görüş Bildir