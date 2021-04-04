Ankara'da okullar kapandı mı? Yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Ankara'da okullar kapandı mı? Yüz yüze eğitim ertelendi mi?

Kabine toplantısının ardından MEB, yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini duyurmuştu. Ankara'dan açıklama geldi. Peki, Ankara'da okullar kapandı mı?

Yeni normalleşme süreci sonrasında Türkiye'de hızla artan vaka sayıları, 40 binli rakamlara ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Mart tarihinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında toplantıda alınan kararları kamuoyuna duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından Milli Eğitim Bakanlığı da yazılı açıklama yaparak yüz yüze ve uzaktan eğitim faaliyetlerinin il bazlı alınacak kararlar ile devam edeceğini bildirmişti.

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yüz yüze eğitimle ilgili kararını verdi.

Peki, Ankara'da okullar kapandı mı? Yüz yüze eğitim ertelendi mi? İşte, detaylar...

ANKARA'DA OKULLAR KAPANDI MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENDİ Mİ?

Ankara İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yarından itibaren 5,6,7 ile lise hazırlık 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesi yönünde karar aldı.

12'nci sınıfların seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam edeceği bilgisi paylaşıldı.

İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Okul öncesi eğitim kurumlarında ve özel eğitim okullarında tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine, birleştirilmiş sınıflı okullarda ve kırsal mahalle ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edilmesine,

Destekleme ve yetiştirme kurslarında yüz yüze eğitime devam edilmesine,

İlkokullarda eğitimin 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim şeklinde devam etmesine,

Ortaokullarda 5,6,7. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine, Ortaokul 8.sınıfların haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitime devam etmesine,

Lise hazırlık, 9,10,11. sınıflarda tam zamanlı uzaktan eğitime geçilmesine,

12. sınıfların seyreltilmiş gruplar hâlinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okulu ve sınıflarının tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam etmesine,

Okullardaki sınav uygulamalarının Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvim doğrultusunda gerçekleştirilmesine, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilmesine oy birliğiyle karar verildi."