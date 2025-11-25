Ankara'da sınıf, bir günlüğüne ormana taşındı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanlığının “Yeşil Vatan – Benim Okulum Geleceğe Çare” projesi kapsamında Ankara’nın Beypazarı ilçesinde öğrenciler, derslerini bir günlüğüne doğada işledi. Etkinlik, hem çevre bilincini güçlendirmek hem de öğrenmeyi doğal ortamlarla buluşturmak amacıyla gerçekleştirildi.

"OKUL HER YERDİR"

Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi ile Şehit Mehmet Çifci İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve yöneticilerinin öncülük ettiği etkinliğe, İlçe Orman İşletme Müdürlüğü de destek verdi.

Kızılbayır mevkisindeki ormanlık alana gelen öğrenciler, Türk bayraklarıyla süslenen ve sıraların yerleştirildiği özel alanda ders işledi.

ÖĞRENCİLER HEM ÖĞRENDİ HEM DE DOĞAYI TEMİZLEDİ

Derslerin ardından öğrenciler, öğretmenleriyle birlikte çevre temizliği yaptı. Ayrıca Orman İşletme Müdürlüğü görevlileri tarafından orman yangınlarına müdahalede kullanılan araç ve ekipmanlar tanıtıldı.

"YEŞİLİ KORUMAK, VATANI KORUMAKTIR"

Orman İşletme Müdürü Kadir Pekal, öğrencilere çevre duyarlılığının önemini anlatarak şunları söyledi:

“Kuraklık, küresel ısınma ve orman yangınları ciddi tehditler. Bu nedenle ‘Yeşil vatanı korumak, vatanı korumaktır’ anlayışının yerleşmesi gerekiyor.”

"OKUL DÖRT DUVARLA SINIRLI DEĞİLDİR"

Etkinliğe katılan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Ulu, öğrenmenin yalnızca sınıf içinde gerçekleşmediğini vurgulayarak, “Okul her yerdedir. Bilginin olduğu her yer bir eğitim ortamıdır.” dedi.

Ulu, etkinliğin hem öğrenciler için değerli bir tecrübe olduğunu hem de toplumda çevre farkındalığını artırmak adına önem taşıdığını belirtti.